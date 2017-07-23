لمع: لتأمين مظلة سياسية داعمة للجيش والقوى الامنية on July 23, 2017

دعا المسؤول التنظيمي لحركة “امل” في الجنوب باسم لمع الحكومة وكافة القوى السياسية اللبنانية الى تأمين مظلة سياسية داعمة للجيش في حربه على الإرهاب التكفيري.

وأكد لمع خلال القائه كلمة في احتفال تأبيني في بلدة جرجوع “ان هذا الارهاب يشكل تهديدا للسلم الاهلي، ويمثل الوجه الآخر للارهاب الصهيوني الذي ينتهك المقدسات في فلسطين، ويضع لبنان والمنطقة ضمن دائرة عدوانه”.

وشدد على “ضرورة تأمين كل مستلزمات الدعم السياسي والمادي والمعنوي للجيش اللبناني والقوى الامنية في حربهم الاستباقية على المنظمات الارهابية وملاحقة خلاياها النائمة”.



التعليقات