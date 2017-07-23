ريفي: تعديل الدوام مجحف ونطالب مفتي الجمهورية بالتصحيح on July 23, 2017

رأى الوزير السابق اللواء أشرف ريفي أن “إقرار تعديل دوام الموظفين في الإدارات العامة لم يراع الاعتبارات الدينية الخاصة بقدسية يوم الجمعة المبارك بالنسبة للمسلمين، وفي ذلك عدم تبصر وإهمال فاضحين”.

وقال في بيان اليوم: “المطلوب العودة عن هذا الخطأ، وهذا ممكن من خلال تطبيق ما كان معتمدا قبل هذا التدبير، وإذ ننبه المعنيين من مغبة الإبقاء على هذا الإجحاف، فإننا ندعو سماحة مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور عبداللطيف دريان الى ممارسة صلاحياته المنصوص عنها في المادة 19 من قانون إنشاء المجلس الدستوري، لتصحيح ما جرى، بما يؤكد احترام القيم والممارسة الدينية التي كفلها الدستور لجميع اللبنانيين”.

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