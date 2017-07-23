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حزب الله احكم سيطرته على منطقة وادي العويني في جرود عرسال

on July 23, 2017

فادت  الوكالة الوطنية للاعلام في بعلبك ان “حزب الله” احكم سيطرته صباح اليوم على منطقة وادي العويني بجرود عرسال.

اشارة الى ان وادي العويني هو احد النقاط الاستراتيجية لجبهة النصرة، وأحد خطوط الامداد بين الاراضي السورية وجرود عرسال اللبنانية ويشرف على وادي الدب والريحان.

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