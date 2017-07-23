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بدء تظاهرة حزب الكتائب والمجتمع المدني رفضا للضرائب
on July 23, 2017
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بدات تظاهرة حزب الكتائب والمجتمع المدني في وسط بيروت لجهة مبنى البلدية، رفضا للضرائب على الطبقتين الفقيرة والوسطى.
وطلب عضو المكتب السياسي سيرج داغر من رئيس الجمهورية رد القانون، وقال: “نتجه الى الطعن واذا لم نؤمن 5 نواب فسنستمر في خوض المعركة حتى النهاية”.
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