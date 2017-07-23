اشتباكات بين حزب الله وجبهة النصرة في جرود عرسال on July 23, 2017

افادت الوكالة الوطنية للاعلام في بعلبك ان جرود عرسال تشهد منذ ساعات الصباح اشتباكات بين “حزب الله” و”جبهة النصرة” عند مدخل وادي الخيل مع تقدم ملحوظ له في عمق الوادي، بعد احكام سيطرته على وادي الخيل والمرتفعات الاستراتيجية المحيطة بالوادي والمشرفة على وادي الدب.

ويسجل قصف مدفعي وصاروخي على وادي النسر وسط تقدم ملحوظ في اتجاه مرتفع الشيار الذي يشرف على عمق الوادي.

وكان حزب الله احكم سيطرته العسكرية والميدانية على وادي العويني بجرود عرسال وهو احد النقاط الاستراتيجية لجبهة النصرة واحد خطوط الامداد الرئيسية الذي يربط الاراضي السورية بجرود عرسال.

وتمت السيطرة ايضا على مرتفعات شعبة القلعة الجبلية التي تشرف على وادي الدب والريحان في جرود عرسال.

اما حصيلة المعارك في جرود عرسال وفق تنسيقات المسلحين من جبهة النصرة ستة واربعين قتيلا من النصرة في جرود عرسال وثلاثة وعشرين قتيلا في جرود فليطا، كما اعترفت التنسيقيات بسقوط عدد كبير من الجرحى نقلوا الى مستشفيات ميدانية في وادي حميد.

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