ال الفليطي واهالي عرسال نعوا احمد الفليطي on July 23, 2017

نعى ال الفليطي واهالي عرسال احمد الفليطي الذي قضى اثناء التفاوض لاخراج المسلحين من جرود عرسال وادخال المدنيين الى داخل البلدة.

وقالت العائلة في بيان “ان الفليطي كان يحاول تجنيب عرسال والمنطقة شرور الحرب وويلاتها، اراد السلام ولكن طبول الحرب اقوى، اراد المصالحة لكن الحقد اعمى، ومثلما كانت له الايادي البيضاء في العديد من الملفات نسأل الله أن يكون استشهاده فداء لعرسال والمنطقة. وإننا إذ نضع إستشهاده في عهدة الدولة اللبنانية مطالبينها بجلاء حقيقة ما حصل وإزالة هذا الإلتباس تاركين لها الحكم والقضاء. رحم الله شهيد الخير والسلام، شهيد المصالحة، شهيد الإعتدال والإنفتاح”.

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