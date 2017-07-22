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تويني إلى رافعي العلم اللبناني في معركة تحرير جرود عرسال: أنتم تدافعون عن وطننا وأنتم أمل الحياة

on July 22, 2017

قال وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، في تصريح: “الى الزاحفين على قمم البلاد، الى رافعي العلم اللبناني، الى شهداء الحرية والكرامة، الى جيشنا حامي الحدود، الى شعبنا المقاوم: أنتم تدافعون عن حياة وطننا. أنتم أمل الحياة في هذا الوطن”.

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