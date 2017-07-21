عراجي: الجيش هو الجهة الوحيدة المخولة الدفاع عن الحدود on July 21, 2017

أوضح النائب عاصم عراجي “أن الجيش هو الجهة الوحيدة المخولة الدفاع عن الحدود اللبنانية والتصدي لأي جماعات مسلحة”، واشار الى “أن المؤسسة العسكرية تحظى بالدعم الكامل لحفظ أمن عرسال وأمن النازحين فيها”.

وابدى عراجي في حديث لاذاة” صوت لبنان- 93,3″ تخوفه في حال امتداد المعارك الى الداخل اللبناني أن تشهد مناطق البقاع الأوسط موجة نزوح جديدة، متمنيا “أن تنعم المنطقة في المرحلة المقبلة بعد هدوء المعارك في عرسال بالاسقرار الأمني”.

وعن سلسلة الرتب والرواتب، قال:” أنها حق مكتسب للموظفين، وكنت آمل أن يجري تمويلها من ضبط مزاريب الهدر والفساد”، متخوفا من “عدم قدرة الوزارات المعنية من ضبط الأسعار”.



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