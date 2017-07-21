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رحمة: كل الدعم لأبطال المقاومة في جرود عرسال لإنقاذ لبنان من خطر الإرهاب
on July 21, 2017
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قال النائب اميل رحمة في بيانña “بمناسبة إنطلاق معركة الحسم في جرود عرسال، النصر وكل الدعم لأبطال المقاومة في جرود عرسال لإنقاذ لبنان من خطر الإرهاب التكفيري”.
واشار الى ان “ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة تبقى المعادلة الذهبية التي تعيشها المنطقة، الأمر الذي يجعلنا نستعيد عرسال بلدتنا الحبيبة إلى حضن الوطن”.
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