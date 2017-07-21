بعد معركة جرود عرسال.. تدفق لاجئين جدد إلى لبنان on July 21, 2017

أطلقت القوات النظامية السورية وحزب الله اللبناني الجمعة معركة في جرود عرسال، وهي منطقة جبلية واقعة بين لبنان وسورية وتنتشر فيها مجموعات مسلحة أبرزها جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.

وتستهدف المعركة أيضا مجموعات مسلحة منتشرة في غرب القلمون، وهي منطقة سورية واقعة على الجانب السوري من الحدود.

وبعد بدء المعركة، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية اللبنانية بأن الجيش اللبناني استهدف “مجموعه إرهابيه حاولت الفرار باتجاه عرسال قادمه من وادي الزعرور”، في جرود عرسال.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني لبناني قوله إن الجيش اللبناني يسهل عبور النازحين السوريين الذين يقطنون في مخيمات منتشرة في ساحة المعركة، والذين بدأوا بالفرار، إلى الداخل اللبناني.

ولا إحصاءات دقيقة حول عدد هؤلاء النازحين، ولكنهم بالآلاف وتشير إحصاءات إلى أن أكثر من مئة ألف نازح موجودون في مخيمات منتشرة في عرسال وجرودها.

وكان أهالي بلدة عرسال اللبنانية، وهي أقرب بلدة مأهولة من جرود عرسال، قد تداولوا الخميس أنباء عن قرب بدء المعركة، وتناصحوا بتجنب الخروج من المنازل.

وشنت طائرات تابعة للقوات النظامية السورية الخميس سلسلة غارات على المنطقة المستهدفة في العملية العسكرية وخاصة على جرود فليطة المحاذية لجرود عرسال.

ويشارك الجيش اللبناني في المعركة من الجانب اللبناني من الحدود، من خلال نشره حوالي 4000 عنصر لإغلاق الحدود ومنع تسلل مسلحين إلى الداخل اللبناني.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قد قال الثلاثاء إن الجيش اللبناني “سينفذ عملية عسكرية مدروسة”، في جرود عرسال.

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