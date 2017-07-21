اوغاسابيان نوه بإقرار حصة للسيدات في التشكيلات الديبلوماسية on July 21, 2017

نوه وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان، في تصريح اليوم، ب”حفظ مجلس الوزراء كوتا للسيدات في التشكيلات الدبلوماسية التي أقرتها الحكومة أمس، والتي تضمنت تعيين 17 سيدة في مواقع قرار ديبلوماسية”.

وشكر الوزير اوغاسابيان “الحكومة، لا سيما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي أبدى حرصا مطلقا على تعيين دبلوماسيات يمثلن لبنان في مواقع القرار، تنفيذا للتوصية التي كانت قد اصدرتها حكومته في العام 2010، وقد اظهر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تجاوبا في هذا الأمر وقناعة تجلت في لائحة التشكيلات التي عرضها على مجلس الوزراء”.

وهنأ اوغاسابيان السيدات المعينات، مؤكدا “انهن على درجة كبيرة من الاستحقاق”، مبديا ثقته بأنهن “سيظهرن في عملهن الدبلوماسي كفاءة والتزاما ومسؤولية طالما برزت في مواقع إدارية ومتقدمة عدة شغلتها سيدات لبنانيات في لبنان والعالم”.



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