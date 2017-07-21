امل بقاعا: الجيش والمقاومة يشكلان قوة لبنان وحصنا منيعا في وجه الإرهاب on July 21, 2017

رأى المسؤول التنظيمي لحركة “أمل” في إقليم البقاع مصطفى الفوعاني خلال لقاء نظمته الحركة في بعلبك، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الصادق، ان “إقرار سلسلة الرتب والرواتب هو بداية لمعالجة هموم الناس، وان هذه السلسلة هي حق مشروع للموظفين والعسكريين. وعلى عكس بعض التضليلات فإن الضرائب التي أقرت 90 بالمئة منها تطال فئات لم تكن هناك جرأة للمس بها منذ ستينيات القرن الماضي، ولكن فليكن واضحا ان السلسلة وبالشكل الذي أقرت فيه، سيكون لها تداعياتها الإيجابية على الخزينة العامة”.

ودعا إلى “تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للناس”، ونوه بالدور الذي لعبته الحركة ورئيسها في السعي لإنجاز السلسلة، وقال: “هذا أقل الواجب خصوصا وان هذه الحركة لن تهدأ في مواجهة الحرمان ومن أجل تحقيق مطالب الناس المحقة”.

وأشاد “بكل ما تقوم به المؤسسات العسكرية والأمنية “لجهة كشف الخلايا الإرهابية وتفكيكها وإلقاء القبض على اكبر الرؤوس المديرة للارهاب”.

وأعرب عن تفاؤله “بعودة الاستقرار في عمل المؤسسات خصوصا الفعالية والإنتاجية إلى المؤسستين التشريعية والتنفيذية، على امل الاستمرار في معالجة كل الأزمات المتراكمة في الفترة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية”.

ولفت إلى الإنجاز التاريخي الذي تحقق في تموز 2006 بفضل وحدة اللبنانيين، والثلاثية الماسية، الجيش والشعب والمقاومة، التي سطرت في تموز أعظم انتصار للعرب في العصر الحديث، وجعلت من إسرائيل مهزومة ومنكسرة”

وختم مؤكدا إن “القدس ستبقى القضية الأساس، وفلسطين لن تكون إلا عربية وعاصمتها القدس”.



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