وقفة تضامنية للبعث مع الجيش قانصوه: لبنان لن يكون ممرا ولا مقرا للارهاب والعدوان on July 20, 2017

نظمت قيادة فرع بيروت في حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان وقفة تضامنية مع الجيش اللبناني، أمام المتحف الوطني، تقديرا لدوره على الأصعدة كافة، لا سيما في الحرب الأمنية الاستباقية ضد الارهاب، وذلك وسط تدابير أمنية لقوى الأمن الداخلي والجيش. ورفعت خلال الوقفة الأعلام اللبنانية واللافتات التي تشيد بدور الجيش.

وشارك في الوقفة الأمين القطري لحزب البعث النائب عاصم قانصوه، النائب مروان فارس، الوزير السابق نزيه بيضون، أعضاء القيادة القطرية وقيادة فرع بيروت والشعب والفرق الحزبية، إضافة إلى ممثلين عن الاحزاب الوطنية اللبنانية.

قانصوه

بعد النشيد الوطني ونشيد حزب البعث، حيا قانصوه في كلمة “من صان العهد ووفى بالوعد بأن يبقى لبنان نبراسا لشعلة الحق والحقيقة، وألا يكون ممرا ولا مقرا للارهاب والعدوان والتكفير والاحتلال الصهيوني”.

كما حيا “أبناء لبنان الذين بذلوا الدماء والأرواح، دفاعا عن الحريات وكرامة هذا الشعب الأبي، والذين فضلوا المواجهة على الرضوخ والاستسلام”، مؤكدا “وحدة المواجهة مع الشرفاء والحلفاء لدحر هزيمة مشاريع التفرقة والتقسيم”، وقال: “إن قبضات أبطالنا ومشاعل عزنا وفخرنا في الجيش اللبناني والمقاومة تسطر فرحة تطهير لبنان من دنس الرجعية والصهيونية، كما كتبت أعراس انتصاراتنا في تحرير عام 2000”.

وأكد أن “لبنان سيبقى وفيا لسوريا، التي ما بخلت بالعطاء حتى في أصعب الظروف”، وقال: “ما صنعه الله وثبته التاريخ بين لبنان وسوريا لن تستطيع مسحه أياد صافحت العدو وارتضت ذل شروطه وأطماعه”.

الضيقة



ثم ألقى عضو القيادة القطرية – أمين فرع بيروت توفيق الضيقة كلمة قال فيها: “إن الوقفة التضامنية مع الجيش طبيعية، خصوصا في هذه الظروف، فهذا هو الواجب الوطني الصحيح الذي أقل ما يمكن أن نؤديه لجيشنا الذي قدم ويقدم التضحيات في وجه العدو الصهيوني والتكفيري”.

أضاف: “هذه الوقفة اليوم لم تكن صدفة، بل توقيتها مدروس ليتلاءم مع المعركة الحاسمة ضد الارهابيين في جرود عرسال ومحيطها. نعم، نحن متضامنون مع الجيش اللبناني، ونؤيده في حربه ضد الارهابيين، ولن نقبل بأن يمنعنا أحد من التضامن معه”.

وأكد أن “حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان باق، ولن يستطيع أحد إلغاء دوره الوطني والسياسي والاجتماعي”.

وحيا “الجيش اللبناني والجيش العربي السوري بمناسبة 1 آب، على أمل تحقيقهما الانتصار على الارهاب”، متمنيا من “الحكومة اللبنانية فتح اتصالات مباشرة مع الحكومة السورية، تطبيقا لمعاهدة الأخوة”، وقال: “إن المعادلة الذهبية القائمة الجيش والشعب والمقاومة شكلت المظلة الوطنية الدفاعية عن لبنان بوجه العدو الصهيوني والتكفيري، ونحن نبارك هذه المعادلة”.

وعن قانون الانتخابات النيابية، قال: “هذا القانون الذي أعلنا رفضنا له يشوه النسبية التي نؤيدها على أساس لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، والتي تعتبر حلا للازمات السياسية وتحقق آمال اللبنانيين. وباسم قيادة الحزب، أعلن أنه سيكون لنا مرشحون للانتخابات النيابية في كل لبنان”.



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