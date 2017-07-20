سامي الجميل في رسالة الى رئيس الجمهورية: لرد قانون الضرائب ووقف الجريمة في حق الشعب on July 20, 2017

وجه رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طالبه فيها برد قانون الضرائب الى المجلس النيابي لاعادة درسه، مؤكدا ان بين يديه وقف الجريمة التي ترتكب بحق الشعب اللبناني واقتصاده”.

وأعلن ان هناك طريقتين لايقاف الجريمة: رد رئيس الجمهورية القانون الى المجلس والطعن بالقانون”، وقال: “لقد بدأنا بالخطوة الاولى قبل ان نلجأ الى التدبير الثاني لان طريقة اقراره مخالفة للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب”، مضيفا: “نحن 5 نواب واذا لم نجد 5 آخرين لن يبقى هناك ما نقوله، وعلى الجميع العودة الى الضمير والتفكير بالناس”.

وأشار الجميل الى ان “كل الضرائب التي أقرت بحسب دراسات الجامعة اللبنانية تفيد بان القدرة الشرائية للمواطن ستنخفض بين 10 و20% اذا اعتمدت الضرائب، وانه سينزل اكثر من مئة الف لبناني تحت خط الفقر بسبب الضرائب والـtva”.

وقال: “سمعنا اليوم من الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار ان القسط المدرسي سيرتفع بنسبة 27%”، مضيفا “ان أقساط المدارس سترتفع، وكذلك أسعار الشقق وشبابنا سيعانون، فقد أقدمت السلطة على كارثة اقتصادية من دون اي جدوى اقتصادية او دراسة”.

وأعلن ان “لا دراسة تستند اليها الضرائب التي فرضت، ولدينا خوف كبير على المواطن من جراء ما حصل أمس”.

وطالب الجميل رئيس الجمهورية برد قانون الضرائب المقر الى المجلس النيابي لاعادة درسه وبذلك ينقذ الاقتصاد اللبناني والطبقة الوسطى والفقيرة، ونناشده قبول دعوتنا وطلبنا ورد القانون”.

وقال: “سمعنا من فخامة الرئيس تصاريح يقول فيها انه كان يفضل ان تقر الموازنة قبل السلسلة”، مضيفا “كلام عون هو كلام الكتائب في مجلس النواب، ونثني عليه فهو يبرهن انه مستقل عن الكلام السياسي الذي صدر في مجلس النواب”، مؤكدا ان “كلام عون اساسي لرد البوصلة الى المكان الصحيح وندعو الى وقف مكامن الهدر والفساد وضبط مالية الدولة”.

وسأل: “هل يجوز ان نذهب الى جيب المواطن لتمويل السلسلة كي لا نمس بمكامن الهدر والفساد؟”، معتبرا ان “ضبط الجمارك والتهرب الضريبي ووقف الصفقات امور اساسية وخوفنا ان يكون هدف الضرائب تعبئة الخزينة من اجل الحملة الانتخابية للسلطة، لذلك نقول انه يجب وقف الجريمة واذا كان الرئيس مقتنعا بما قاله في الاعلام يجب رد القانون”.

ولفت الى ان “السلطة تنتظر فترة الصيف لتمرير الضرائب وهذا ما حصل لدينا وقد مرروا الضرائب خلسة”.

ورأى ان “كلام رئيس الجمهورية مناقض لكلام كتلته وتصويتها أمس في مجلس النواب”، وقال: “اذا كان يعني ما قاله في الاعلام فمن الطبيعي رد القانون”.



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