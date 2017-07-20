القوى الوطنية: الضرائب المقرة تفاقم الأعباء المعيشية على اللبنانيين on July 20, 2017

عقدت القوى الوطنية والتقدمية اجتماعا لها في مقر “حركة الشعب” تم خلاله التداول في أخر المستجدات السياسية، اصدرت بعده بيانا اعتبرت فيه أن “البنود الضريبية التي أقرت في جلسة مجلس النواب أمس تطال بمعظمها الشرائح الوسطى والفقيرة من الشعب اللبناني، ويتذرع أهل السلطة بأن هذه الضرائب أقرت من أجل تغطية أكلاف السلسلة، وللحد من العجز في الموازنة العامة. غير انهم يتغاضون عن الهدر والسرقات في الموازنة والتي تذهب الى جيوبهم. إن الضرائب التي أقرت تفاقم بشكل كبير الأعباء المعيشية التي يرزح تحت وطأتها اللبنانيون، وسوف تكون لها نتائج مأساوية على المجتمع اللبناني. لذلك فإن القوى الوطنية والتقدمية تؤكد رفضها لهذه الضرائب. وسوف تدعو الى تحركات شعبية لمواجهتها، وتدعو المواطنين كافة ومختلف القطاعات النقابية إلى الانخراط بهذه التحركات دفاعا عن لقمة العيش”.

واستنكرت “الاعتداءات التي تعرض لها النازحون السوريون”، معتبرة أن “الدافع الأساسي لمثل هذه التعديات هو التصريحات والخطابات العنصرية البغيضة التي تصدر عن مسؤولين في مواقع هامة في الدولة، وهؤلاء الذين يجب أن يحاسبوا قبل اولائك الموتورين الذين ارتكبوا تلك الاعتداءات”،

ورأت أن “حل أزمة النازحين يفترض بالضرورة التواصل مع الدولة السورية والتنسيق معها”.

واكدت دعمها ل”كل الخطوات التي يقوم بها الجيش اللبناني في التحضير لمعركة إنهاء الوجود الارهابي التكفيري في منطقة جرود عرسال وإعادة الأمن والأمان إلى أهالي المنطقة”.

واعتبرت ان “ما يجري في باحات الاقصى الشريف من اعتداءات صهيونية، يأتي في سياق العمل المستمر لتهويد الاقصى من قبل الكيان الإسرائيلي، وبتواطؤ من بعض الأنظمة العربية والإسلامية”.

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