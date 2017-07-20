الضاهر اكد اعتراضه على الضرائب المقرة: إذا طلب مني التوقيع على الطعن سأفعل on July 20, 2017

أكد النائب خالد الضاهر في حديث إلى برنامج “حوار أونلاين” من “صوت لبنان”، اعتراضه على كل الضرائب التي أقرها مجلس النواب، وقال: “إذا طلب مني التوقيع على الطعن سأفعل”، داعيا رئيس الجمهورية إلى رد قانون الضرائب. واعتبر في سياق متصل ان “الضريبة على القيمة المضافة تطال الفقراء والموظفين البسطاء”.

أما في توضيح عما جرى مؤخرا في الجلسة التشريعية وموقفه من الجيش اللبناني رفض الضاهر ان “يزج جنودنا وشبابنا في حرب لا تمت لنا بصلة” وقال: “ان واجب الجيش ان يحمي حدود لبنان، واكبر كارثة تحصل عندما يريد حزب الله توريط الجيش في معاركه ولن نقبل ان نضحي بدم جندي او ضابط من الجيش”، مؤكدا الحرص على “صورة الجيش وعدم استغلاله لمآرب إرهابية”.

وسأل الضاهر:” هل حزب الله وميليشياته يلتزمون بسياسات الدولة اللبنانية؟”، داعيا الى ان “يكون الجيش لكل اللبنانين”.



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