اطباء القوات: لتطبيق القوانين وتحويل كل مخالف على المجلس التأديبي on July 20, 2017

وطنية – استهجنت مصلحة الأطباء في حزب “القوات اللبنانية”، في بيان اليوم، “ما آلت إليه الأمور في نقابة الأطباء من محاولة البعض لحرفها عن المنهجية القانونية والعلمية المتبعة في مقاربة المواضيع الشائكة”.



ودعت المصلحة إلى “محاسبة المقصرين والمخالفين إلى أي جهة سياسية انتموا حفاظا على مصداقيتنا كأطباء وتحقيقا لرسالتنا”.وتقدمت من البروفسور ريمون صايغ “بوافر الإحترام والتقدير”، آملة منه “تطبيق القوانين المرعية الإجراء وتحويل كل مخالف على المجلس التأديبي ليصار إلى اتخاذ التدابير الفورية بحقه”.

ودعت المصلحة الأطباء الى “التحلي بالوعي والتمسك بالحق لتبقى الطبابة في لبنان مصدر افتخار وتكون نقابتهم ملجأ لإحقاق العدل بين الأطباء وللحفاظ على صحة وحقوق المريض”.

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