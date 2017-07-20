أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت الخميس 20 تموز 2017 on July 20, 2017



الجمهورية

قال مرجع سياسي إن ما يُعطّل تشكيلات أحد القطاعات المهمة هو إصرار قوى سياسية معيّنة على اعتماد قاعدة “موقع إبن ست” وموقع “إبن جارية”.

يجري الحديث عن “صفقة بيع أرض” بآلاف الأمتار في منطقة بحرية لأحد المتموِّلين القريبين من تيار سياسي بارز.

دعا أحد الأحزاب كوادره الى عدم التصعيد وتحويل خلاف إنمائي الى خلاف طائفي وسياسي مع المنطقة المجاورة.

النهار

يدور لغط حول تعيين سفراء من الملاك أو من خارجه قد يحول دون البت بالملف اليوم.

أين أبو مالك التلي؟…

أقفل أبو مالك التلي هاتفه الخليوي ما أدى الى تباين في قراءة السبب بين قراره خوض المعركة بعد قطع التفاوض أو هربه الى أمكنة أخرى بعيدة من جرود عرسال.

الأسباب نفسها…

ردّ وزير الشؤون سابقاً رشيد درباس على نائب مستقبلي في “أسرار” أمس أن السبب الذي منع النائب من ذكر اسمه ربما يكون نفسه الذي حال دون فتح وزراء ملف المساعدات الى جمعيات أهلية.

البناء

تناولت نيويورك تايمز تفاصيل خطة تنحية محمد بن نايف التي سرّع بها رفضه لحصار قطر، كما قالت حيث استُدعي قبيل نهاية رمضان إلى قصر الصفا في مكة بذريعة موعد مع الملك، حيث أحيط بمرافقين وأمراء ونزعت هواتفه وطلب منه التنحّي، واضطر بعد ساعات للقبول بتأثير تفاقم أعراض مرضه بالسكري وسوء حالته حينها، تحت الضغط. وقال التقرير إن دعوة هيئة البيعة تمّت بعد منتصف الليل وأُقصي بن نايف، ووضع تحت الإقامة الجبرية ومعه الفريق أول عبد العزيز الهويريني رجل الـ سي آي إيه في السعودية، والتي تحفظت على تساهل ترامب مع إقصاء بن نايف والهويريني.

تخوفت مصادر سياسية من حدوث بلبلة في الأوساط الشعبية جرّاء محاولة بعض التجار رفع أسعار السلع الاستهلاكية من دون أي ضابط اقتصادي بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام الأمر الذي يستدعي منذ الآن استنفاراً للوزارات المختصة لتطويق تلك المحاولات والمخاطر التي سوف تؤدي إليها على المستويات كافة وتشديد العقوبات على المخالفين والمخلين بالوضعين الاقتصادي والمعيشي ونوّهت المصادر بما صرّح به وزير مكافحة الفساد نقولا تويني على هذا الصعيد.

المستقبل

يقال

إنّ ديبلوماسيين كشفوا النقاب عن مفاوضات بعيدة عن الأضواء تجريها إيران مع الولايات المتحدة الأميركية في محاولة لنيل “ضوء أخضر” أميركي يغطّي عملية “حزب الله” العسكرية في الجرود السورية.

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