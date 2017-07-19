غداً الموعد المبدئي لمعركة الجرود.. والحريري: الجيش سيقوم بعملية مدروسة on July 19, 2017

معركة جرود عرسال واقعة، والضرائب المستبعدة من مصادر تمويل سلسلة رتب ورواتب موظفي الدولة راجعة، الجيش اللبناني يلتزم الجانب اللبناني من الجرود، في حين ان حزب الله والجيش السوري سيتحركان من الجانب السوري.

الرئيس ميشال عون اكد ان الحرب الاستباقية التي يقوم بها الجيش ضد المسلحين تتم بناء على توجيهات السلطة السياسية.

وفي معلومات «الأنباء» ان المهلة الاخيرة التي اعطاها حزب الله للمسلحين قد سقطت، وان توقيت المعركة حدد من حيث المبدأ غدا بمواكبة من تظاهرة للاحزاب الموالية للنظام السوري في منطقة المتحف عصر امس تأمينا للتغطية الشعبية عملا بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، وتعويضا لغياب الغطاء الرسمي المتمثل بامتناع الحكومة اللبنانية عن التنسيق مع الحكومة السورية.

مصادر امنية ذكرت لـ «الأنباء» ان الدولة اللبنانية ليست طرفا في معركة الجرود لكن تبعاتها سترتد على الداخل اللبناني، خصوصا ان حزب الله سيشن هجومه من الداخل السوري، ما يضطر المسلحين الى الانسحاب تجاه الاراضي اللبنانية وتحديدا بلدة عرسال التي تحتضن نحو 100 الف نازح سوري عدا سكانها الأربعين ألفا، وهنا سيكون الجيش مجبرا على التصدي لهم، وسيكون عليه مواجهة مجموعات تخوض معركة حياة او موت، بعدما اقفلت في وجهها السبل، ما قد يحول عرسال الى موصل او رقة وربما تسللت هذه الجماعات الى بلدات بقاعية اخرى، ما يستدرج لبنان الى قلب المعركة الأممية المشتعلة في الشرق الاوسط.

الطائرات السورية تابعت قصفها اليومي على مواقع داعش والنصرة في الجرود باكرا صباح امس ولم يكن من السهل معركة النتائج. كما سُجل تحليق طائرة استطلاع للجيش اللبناني فوق الجرود ظهر امس.

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