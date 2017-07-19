سامي الجميل الضرائب أقرت لتمويل الانتخابات وليس من اجل السلسلة وسنطعن بالقانون on July 19, 2017

اعلن النائب سامي الجميل بعد انتهاء الجلسة التشريعية، انه “تم إقرار 15 ضريبة وسنرى غلاء معيشة يطال جميع الطبقات”.

وقال: “دراساتنا تؤكد أن أسعار السلع سترتفع بين 5 و10% جراء الضرائب التي أقرت اليوم”.

وسأل: “كيف نتجه الى جيب المواطن في هذا الوضع الاقتصادي؟ وقال: “الضرائب التي أقرت اليوم ليست من أجل السلسلة بل هي من أجل ملء الخزينة لتمويل الإنتخابات النيابية”.

واكد الجميل انه “لا يجوز إقرار الضرائب برفع الأيدي”، وقال: “سنطعن بالقانون لأن ما حصل اليوم هو هروب من المسؤوليات”.



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