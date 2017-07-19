رئيس صندوق المهجرين: انتخاب عون وتشكيل الحكومة أعطيا ملف المهجرين دفعا معنويا وماديا on July 19, 2017

أكد رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين العميد نقولا الهبر أن انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتشكيل حكومة الثقة برئاسة الرئيس سعد الحريري “أعطيا ملف المهجرين دفعا معنويا وماديا مهمين بعد فترة من شبه الانكماش جراء التراجع في توفير الاعتمادات المالية لاستكمال المشاريع المدرجة في جدول عمل الصندوق المركزي للمهجرين ووزارة المهجرين”.

وكشف الهبر أن “الوعود التي تلقاها وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان بدأت ملامح ترجمتها عمليا تتجلى في صرف اعتماد بقيمة 10 مليارات ليرة، وننتظر الآن اعتمادا بنحو 30 مليارا لتحويله إلى الصندوق”.

وأشار في التقرير الفصلي الذي أصدره الصندوق للفترة ما بين الأول من نيسان 2017 و30 حزيران 2017، الى أن مجموع ما تم صرفه في هذه الفترة بلغ 7,441,764,000 ليرة. توزعت على مختلف الأقضية الخاضعة لنطاق عمل الوزارة والصندوق وفاق عدد المستفيدين منه 1500، توزعت تعويضاتهم لإعادة الإعمار والترميم واستكمال بعض المصالحات وفديات ضحايا وإخلاء ومساهمات في بناء دور عبادة.

وفي شأن العاملين في الصندوق لفت الهبر إلى أن “أوضاعهم القانونية الوظيفية قد سويت بموجب مرسوم حمل الرقم 919 تاريخ 20/6/2017 نظم أوضاع العاملين ورسم مواد تحفظ حقوقهم بالعدل والقانون، عمل على إعداده وفق الآليات الوظيفية لمجلس الخدمة المدنية لمثل هذه الحالات”.



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