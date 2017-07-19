المكتب التربوي في المستقبل شكر من وقفوا مع قضيته: النضال لن يتوقف عند السلسلة on July 19, 2017

شكر المكتب التربوي لقطاع التربية والتعليم في “تيار المستقبل” كل المعلمين والأساتذة “الذين وقفوا مع قضيتهم العادلة طيلة السنوات الماضية”، خاصا بالشكر منهم “القادة النقابيين من مختلف القطاعات التعليمية”.

وقال المكتب التربوي، في بيان: “لا ننسى في هذا المجال وقوف قادة “تيار المستقبل” وعلى رأسهم رئيس الحكومة سعد الحريري، والنائبة بهية الحريري والأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري الذي واكب القضية معنا لحظة بلحظة”.

كما أكد أن “النضال في المكتب التربوي لن يتوقف عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب، فهناك حقوق للتعليم الثانوي والإبتدائي والخاص والمهني والمتعاقدين سنعمل على إقرارها في القريب العاجل”.



التعليقات

وختم: “سنبقى على تواصل دائم معكم. سنبقى في صفوفكم نناضل من أجل كامل حقوقنا. مستقبليون ونفتخر”.