الرئيس “غاضب” on July 19, 2017

وفي هذا الاطار لم يتردد رئيس الجمهورية ميشال عون، في تقديم الغطاء السياسي المطلوب لقائد الجيش العماد جوزيف عون، للمضي قدما مع القيادة العسكرية، للتحرك على الارض بما يحمي القرى اللبنانية ويؤمن “ظهر” الجيش ولا يجعله مكشوفا امام هجمات المسلحين المحتملة، الرئيس “استشاط” غضبا قبل ايام، بعد بلوغ الحملة ضد الجيش حدودا غير مقبولة، واعتبر ان ثمة من يريد اعادة “عقارب الساعة الى الوراء”، مؤكدا انه من غير المسموح ان “يغبر” اي احد على “رينجر” اي عسكري وضابط في الجيش.. وابلغ من يعنيهم الامر ان المؤسسة العسكرية لا تحتاج اي غطاء سياسي كي تتحرك، وهو بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة قد اعطى “الضوء الاخضر” المطلوب للقيام بما هو ضروري على الحدود الشرقية.

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