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» البدء بمناقشة مشروع تمويل السلسلة بري: الضرائب ستدخل الى الخزينةع لتنفيذ المشاريع
البدء بمناقشة مشروع تمويل السلسلة بري: الضرائب ستدخل الى الخزينةع لتنفيذ المشاريع
on July 19, 2017
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افيد ان المجلس النيابي بدأ بمناقشة مشروع القانون الرامي الى تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لتمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: “الضرائب التي ستقر ستدخل الى خزينة الدولة لتنفيذ المشاريع.
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