نحن شعب أليسا وقدموس وجبران.. إيلي محفوض: حذار المساس بتاريخنا on July 19, 2017

قال رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض في تصريح “ان ‏موقفنا واضح من أزمة اللجوء السوري وقد قاربنا هذا الملف كيانيا واجتماعيا لكن في المقابل أن يصار الى بث أفلام لا تعبر عن حضارة الشعب اللبناني ولا تليق بنا كشعب مميز في هذا الشرق فهذه أمور تسيء لقيمنا وأخلاقياتنا”.

اضاف :” عن اللاجئين السوريين لقد قلنا ما قلناه لكن حذار المساس بتاريخنا الحضاري والإنساني”.

وتابع محفوض :”‏نحن شعب حضاري بامتياز نحن شعب أليسا ونور وقدموس وجبران خليل جبران وسعيد عقل وشارل مالك فلا يحاولن أحد سرقة حضارية تاريخنا وإرثنا والأنسنة اللبنانية العريقة” .

التعليقات