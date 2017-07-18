4 أحكام جديدة لمحكمة المطبوعات on July 18, 2017

أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكس رزق وعضوية المستشارتين نوال صليبا ورولا عبدالله أربعة أحكام:

الأول في دعوى المحامي ساسين كرم ضد محطة تلفزيون الجديد ومديرة البرامج في المحطة مريم البسام وكل من معد ومقدم برنامج “تحت طائلة المسؤولية” رامي الأمين ورياض قبيسي ومساعدة البرنامج ليال موسى في جرائم القدح والذم والتحقير والتهويل والأخبار الكاذبة من خلال ما بث على شاشة المحطة في 7/1/2014 في سياق البرنامج.

وقضى الحكم بإعلان براءة المحطة وتغريم كل من البسام والأمين وقبيسي وموسى مبلغ مليوني ليرة وإلزام كل منهم دفع مبلغ الف ليرة للمدعي كتعويض رمزي وأيضا إلزام محطة تلفزيون الجديد ممثلة برئيس مجلس إدارتها تحسين خياط كمسؤولة بالمال دفع مبلغ الف ليرة للمدعي كتعويض رمزي عن الأضرار التي لحقت به.

الثاني في دعوى حزب الله ضد جريدة “الوطن اوف لاين”، وكاتبة المقال نانسي فاخوري في جرائم نشر أخبار كاذبة والقدح والتحريض على ارتكاب الجرائم وإثارة النعرات وتعريض سلامة الدولة من خلال ما ورد في الجريدة بتاريخ 17/2/2015 على صفحات موقعها الإلكتروني.

وقضى الحكم بتغريم فاخوري اربعة ملايين ليرة وإلزامها دفع مبلغ الف ليرة للجهة المدعية كتعويض رمزي عن الأضرار التي لحقت بها.

الحكم الثالث في دعوى الحق العام ضد مجلة “نادين” والمدير المفوض عوني الكعكي لنشرها صورا خلاعية على غلاف المجلة من تاريخ 14 الى 20 نيسان 2015.

وقضى الحكم بتغريم الكعكي مبلغ مليوني ليرة.

الحكم الرابع في دعوى منى طايع ضد مفيد الرفاعي والمسؤولة عن مجلة الجرس نضال الأحمدية ومدير التحرير وكاتب المقال علاء مرعب في جرم القدم والذم والتحقير من خلال ما نشر في المجلة بتاريخ 13-19 حزيران 2015.

وقضى الحكم بتغريم الأحمدية مبلغ ستة ملايين ليرة وتغريم كل من الرفاعي ومرعب مبلغ مليوني ليرة، وإلزام كل من المدعى عليهم الثلاثة دفع مبلغ الف ليرة للمدعية كتعويض رمزي عن الاضرار التي لحقت بها.



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