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» 3 تحركات في رياض الصلح تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية
3 تحركات في رياض الصلح تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية
on July 18, 2017
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افيد ان ساحة رياض الصلح شهدت اليوم ثلاثة تحركات، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب.
الاول اعتصام للمتقاعدين في الجيش والقوى العسكرية والأمنية، الثاني تظاهرة في رياض الصلح للاساتذة الناجحين في التعليم الثانوي، والثالث اعتصام للتيار النقابي المستقل.
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