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» مجلس النواب أقر سلسلة الرتب بكل بنودها وبري رفع الجلسة إلى قبل ظهر الغد
مجلس النواب أقر سلسلة الرتب بكل بنودها وبري رفع الجلسة إلى قبل ظهر الغد
on July 18, 2017
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أقرت الجلسة التشريعية لمجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، في كل بنودها، ورفع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الجلسة إلى العاشرة والنصف من قبل ظهر الغد لاستكمال مناقشة وإقرار بقية بنود جدول الأعمال.
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