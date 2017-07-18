قولنا والعمل استنكرت التعرض للجيش: للتنسيق مع الحكومة السورية لعودة النازحين on July 18, 2017

أشاد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان في تصريح، ب “إنجازات المؤسسات العسكرية والأمنية، لاسيما الجيش في مواجهة الإرهاب والخلايا التكفيرية المجرمة التي تريد أن تعيث فسادا وقتلا وإجراما في لبنان”.

واستنكر “التعرض للجيش الذي يسهر على حماية أمن وأمان واستقرار لبنان واللبنانيين”، مؤكدا ان “السواد الأعظم من اللبنانيين يقف خلف مؤسساته الأمنية والعسكرية وفي مقدمتها الجيش”.

وشدد على ان “معادلة الشعب والجيش والمقاومة، ستبقى المعادلة الوحيدة التي تبقي لبنان قويا متماسكا وقادرا على مواجهة أي عدو يريد أن يستهدف أمننا واستقرارنا”.

ودعا الى “التنسيق مع الحكومة السورية والمعنيين من أجل عودة من يريد العودة من النازحين السوريين الى بلده”، مشيرا الى أنه “لطالما حذرنا من النزوح السوري غير المنظم الى لبنان”.



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