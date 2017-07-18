الرئيسية » لبنان, مميز » عون: لبنان لم يعد قادرا على حمل اعباء النازحين ونشر الكراهية والتحريض مرفوضان

عون: لبنان لم يعد قادرا على حمل اعباء النازحين ونشر الكراهية والتحريض مرفوضان on July 18, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net