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عون: لبنان لم يعد قادرا على حمل اعباء النازحين ونشر الكراهية والتحريض مرفوضان

on July 18, 2017

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس بلدية حارة حريك زياد واكد مع المجلس البلدي والمختارين.

وقال عون امام الوفد: “‏إذا كنا نعمل لعودة النازحين فلأن لبنان لم يعد قادرا على حمل الأعباء، ولكن نشر الكراهية والتحريض مرفوضان، وعواقبهما وخيمة على الشعبين معا”.

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