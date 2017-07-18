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» عون: لبنان لم يعد قادرا على حمل اعباء النازحين ونشر الكراهية والتحريض مرفوضان
عون: لبنان لم يعد قادرا على حمل اعباء النازحين ونشر الكراهية والتحريض مرفوضان
on July 18, 2017
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس بلدية حارة حريك زياد واكد مع المجلس البلدي والمختارين.
وقال عون امام الوفد: “إذا كنا نعمل لعودة النازحين فلأن لبنان لم يعد قادرا على حمل الأعباء، ولكن نشر الكراهية والتحريض مرفوضان، وعواقبهما وخيمة على الشعبين معا”.
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