عدوان: السلسلة ستقر وتربط مع الموازنة خلال أسبوع أو اسبوعين
on July 18, 2017
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أعلن النائب جورج عدوان من مجلس النواب ان سلسلة الرتب والرواتب ستقر وستربط مع الموازنة بشكل او بآخر، وهذا لن يؤخر السلسلة وستكون المهلة الزمنية قصيرة جدا، اسبوعا او اسبوعين.
وقال: “سنبقى في الجلسة العامة حتى تقر السلسلة”.
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