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عدوان: السلسلة ستقر وتربط مع الموازنة خلال أسبوع أو اسبوعين

on July 18, 2017

أعلن النائب جورج عدوان من مجلس النواب ان سلسلة الرتب والرواتب ستقر وستربط مع الموازنة بشكل او بآخر، وهذا لن يؤخر السلسلة وستكون المهلة الزمنية قصيرة جدا، اسبوعا او اسبوعين.

وقال: “سنبقى في الجلسة العامة حتى تقر السلسلة”.

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