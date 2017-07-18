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» سجال بين رحمه والضاهر حول زج الجيش في التجاذب السياسي
سجال بين رحمه والضاهر حول زج الجيش في التجاذب السياسي
on July 18, 2017
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افيد من مجلس النواب عن حصول سجال بين النائبين خالد الضاهر واميل رحمة حول زج الجيش في التجاذب السياسي.
وطالب النائب الضاهر بكشف حقيقة ما جرى في عرسال، مطالبا بإقالة وزير الدفاع فرد عليه رحمة: كفى مزايدات”.
عندها تدخل الرئيس نبيه بري وعمل على وقف الجدال.
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