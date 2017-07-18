الرئيسية
» لبنان
, مميز
» جنبلاط عبر تويتر: تحية للمجاهدين الذين قتلوا جنود الاحتلال في القدس ولا للمس بكرامات المصلين
جنبلاط عبر تويتر: تحية للمجاهدين الذين قتلوا جنود الاحتلال في القدس ولا للمس بكرامات المصلين
on July 18, 2017
Share this on WhatsApp
غرد رئيس”اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر “تويتر” صباح اليوم فقال :” التحية للمجاهدين الابطال الذين قتلوا جنود الاحتلال الاسرائيلي في القدس ولا للمس بكرامات المصلين وتفتيشهم واذلالهم”.
اضاف :”اشجب كل دعوات التحريض المذهبي وادعو المعروفيين الاحرار رفض تجنيد الدروز في الجيش الاسرائيلي”
التعليقات
Share this on WhatsApp
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net