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جنبلاط عبر تويتر: تحية للمجاهدين الذين قتلوا جنود الاحتلال في القدس ولا للمس بكرامات المصلين

on July 18, 2017

غرد رئيس”اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر “تويتر” صباح اليوم فقال :” التحية للمجاهدين الابطال الذين قتلوا جنود الاحتلال الاسرائيلي في القدس ولا للمس بكرامات المصلين وتفتيشهم واذلالهم”.

اضاف :”اشجب كل دعوات التحريض المذهبي وادعو المعروفيين الاحرار رفض تجنيد الدروز في الجيش الاسرائيلي”

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