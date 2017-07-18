تحرك عفوي في زحلة تضامنا مع الجيش on July 18, 2017



تجمع حشد من الشباب والشابات في زحله، في تحرك عفوي عصر اليوم تضامنا مع الجيش اللبناني، امام مستديرة الأمن العام في المدينة حاملين الأعلام اللبنانية واعلام الجيش اللبناني، بالاشتراك مع النادي الزحلي لسيارات الدفع الرباعي، في مسيرة سيارة جابت شوارع المدينة، انضم اليها مئات السيارات التي حولت شوارع زحلة الى صوت واحد جيش لبنان “نحن نحبك”.



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وقال الناشط فؤاد فريجي، ان هذا التحرك عفوي والشباب آلمهم الاهانات التي تعرض لها الجيش اللبناني الذي هو شرف الجمهورية، محذرا “من يمس بهذا الشرف، مؤكدا بأن “عديد الجيش اصبح 3998000 الف لبناني مستعدين للنزول الى الشارع دفاعا عن الكيان اللبناني، ولن نسمح لأي ضيف على الأراضي اللبنانية بخرق اصول الضيافة، واللعب بالنسيج الوطني، وكل من يحافظ منهم على اللياقات فه وصان اما إذا اخطأ فالقوانيين اللبنانية سيدة الأحكام. ولشهداء الجيش اللبناني نقول نحن سنحافظ على المبادىء التي استشهدتم من اجلها”.بدوره قال جميل ملو احد المنظمين ان “هذا التحرك ليس البداية، والجيش اللبناني هو ما نفخر به وهو الوحيد الذي يصون الكرامة”.