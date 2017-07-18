امانة تربية الاحرار دعت للتجمع في رياض الصلح عصرا تأييدا للسلسلة on July 18, 2017

دعت امانة التربية في حزب الوطنيين الاحرار في بيان “جميع المعلمين والرفاق للتجمع امام مجلس النواب من ناحية ساحة رياض الصلح اليوم الساعة الخامسة عصرا، تأييدا لاقرار السلسلة العادلة والتي هي حق لكل معلم وموظف دون فرض ضرائب جديدة تطال الشريحة الكبرى من المواطنين ان كانوا ميسورين او فقراء”، معتبرة ان “تمويل السلسلة يكون فقط من خلال وقف مزاريب الفساد والهدر والصفقات المشبوهة في دوائر ومؤسسات الدولة”.

ورفضت “أي ضرائب تطال المواطن رفضا قاطعا”، محملة “الدولة المسؤولية الكاملة في هذا الموضوع لان تمويل السلسلة بهذه الطريقة يهدد بكارثة اجتماعية كبيرة”.



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