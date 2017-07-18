الموظفون المتقاعدون رحبوا بإقرار المادة 18 من مشروع السلسلة on July 18, 2017

رحبت مجموعة الموظفين المتقاعدين في بيان، ب”إقرار المادة 18 من مشروع سلسلة الرتب والرواتب، والتي أعطت المتقاعد الحق بالراتب المماثل للموظف في الخدمة، على اساس الفئة والدرجة عند التقاعد”.

وحيت الموظفين والمتقاعدين على “هذا الانجاز”، وقالت: “نوافق على اقرار حق المتقاعد، بالنسبة نفسها المعطاة للموظف كسابقة تكرس حقنا، ونعترض على الغبن اللاحق خلال مدة التقسيط”.

أضافت: “مجددا، نبارك للموظفين وقفتهم المشرفة التي اوصلتهم الى حقوقهم، وندعوهم الى الوحدة والتضامن لتحصيل بقية الحقوق، وخصوصا تقديمات تعاونية موظفي الدولة. وحفاظا على الحقوق في الزيادة المقررة، نطالب بإعطاء الفروق المقتطعة من الراتب، وذلك عملا بمبدأ المساواة الذي اقره الدستور”.



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