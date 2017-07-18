أهالي كفررمان شكوا من النزوح السوري في البلدة on July 18, 2017

افيد أن أهالي بلدة كفررمان شكوا من النازحين السوريين الى بلدتهم الذين فاق عددهم ال 4000 الاف نازح، خصوصا بعدما أوقفت القوى الامنية عددا منهم بتهم الارهاب والدعارة وتعاطي المخدرات ومراقبة الجيش. وأكد الاهالي أن “بلدتهم لن تكون بيئة حاضنة للارهابيين ولا مقرا ولا ممرا لاستهداف الجيش او القوى الامنية”.

وأوضح رئيس بلدية كفررمان المحامي ياسر علي أحمد في تصريح “ان النازحين الى البلدة يبلغ عددهم اربعة آلاف نسمة، موزعون بشكل متباعد ما يصعب مراقبتهم، ويتسببون بالمشاكل، وهناك شكاوى تقدم الى المراجع الامنية يوميا ضدهم”.

ولفت الى “وضع خطة بلدية لمنع تداعيات هذا النزوح على الاستقرار والامن”، مشيرا الى أنه سيدعو الى اجتماع لمؤجري البيوت للسوريين، ومطالبا الجهات الدولية “حل أزمة النزوح السوري في مختلف البلدات”.

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