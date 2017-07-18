أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الثلاثاء ١٨-٧-٢٠١٧ on July 18, 2017



النهار

زادت عن %13…

تقول مصادر في الأمم المتحدة في لبنان ان المساعدات الدولية في ملف اللاجئين زادت عن %13 في الشهر الأخير.

ظاهرة الصهر…

بدا لمتابعين ان ظاهرة الصهر بدأت تتمدّد إذ أطل صهر أحد الرؤساء للمرّة الأولى في لقاء اعلامي.

خلط أوراق…

قال نائب إن أجمل ما في قانون الانتخاب الحالي أنه أعاد خلط الأوراق وجعل النتائج غير مضمونة.

لو سمع زياد…

علّق نائب ووزير سابق على تعليق النائب وليد جنبلاط قائلاً: حبّذا لو سمع زياد حوّاط منه لأن فيه بُعد نظر.

نصيحة روسيّة…

زعيم لبناني تلقّى نصيحة روسيّة بالهدوء لأن الأشهر المقبلة حاسمة في سوريا والمنطقة.



التعليقات

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