بالصوت: الإعلامية نيكول الحجل توقف الحلقة مع عون بعد تلاسن معها! on July 2, 2017

شهد برنامج “كواليس الأحد” الذي تقدمه الإعلامية نيكول الحجل سجالاً بينها وبين النائب السابق وعضو التيار الوطني الحر سليم عون.

حيث عمد عون في الحلقة التي عرضت صباح اليوم الأحد 2 تموز إلى توجيه إهانة للإعلامية على خلفية سؤالها له عن عدد وزرائهم في حكومة الرئيس ميقاتي 2011 و 2012 وعدم اتخاذهم موقف معارض لما يعارضونها في المرحلة الحالية، ليوصفها “بشو هالمحاورة”.

وعلى الإثر أكّدت الحجل عدم متابعتها للحلقة دون اعتذار يقدم على الهواء، مما أدّى إلى انسحاب عون الذي رفض التراجع عن الإهانة التي وجهها.

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