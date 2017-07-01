اسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت السبت 1 تموز 2017 on July 1, 2017

النهار

تعاني شركة صناعيّة كبرى من تضييق الاجراءات عليها وتهدّد بصرف أكثر من 400 عامل لديها وتقول إن الوزارات لا تتجاوب لحماية تلك الصناعة.

شكّك مسؤول إعلامي في النيّة من نشر خبر لزيارة مسؤول حزبي رفيع مرجعاً رسميّاً وسأل عن الهدف ما دام الخبر غير صحيح.

يتجنّب نواب في إحدى الكتل الإطلالات الإعلاميّة بعدما كانوا يكثرون منها بسبب فقدانهم البوصلة ومحاولة تلمّس توجّهات رئيس الكتلة.

زار وفد مشترك من الجيشين الأميركي واللبناني مطار حامات قبل مدّة للوقوف على أوضاعه.

الجمهورية

قال نائب في مجلس خاص إن أزمة النفايات ستعود قريباً، ولا بشائر لعملٍ جدّي لتنفيذ خطة مستدامة.

أجرى مرجع سياسي دراسة هادئة ومتأنّية لتفاصيل القانون الإنتخابي وفوجئ بأن التقديرات التي وُضعت قبل القانون لناحية حجم المقاعد التي ينالها متفاوتة الى حدّ كبير مع النتائج التي يمكن أن يفرزها القانون عملياً.

لاحظ مراقبون مقاطعة نواب حزب من أقضية شمالية مناسَبةً غير سياسية ما فُسِّر على أن هذا الحزب لا يريد إغضاب حليفٍ له لأن خصم حليفه يرعى الإحتفال.

البناء

خفايا

لاحظت أوساط سياسية غياب أيّ تعليق لقيادات قوى 14 آذار على العملية النوعية للجيش اللبناني في شرق عرسال باستثناء مواقف خجولة لشخصيات من الصف الثاني للقوى المذكورة استنكرت التعرّض للجيش، ما دفع بالأوساط إلى التساؤل عما إذا كانت قيادات 14 آذار تنتظر مواقف أولياء أمورها في الخليج من عملية الجيش، كما جرت العادة في محطات مماثلة سابقة، أو أنها ما زالت تبحث عن مبرّرات لاستهداف الإرهابيين لبنان كما في العادة أيضاً.

كواليس

أكدت مصادر عسكرية على صلة مباشرة بالحرب في سورية انّ الاستعدادات التي اتخذها محور المقاومة لمواجهة التهديدات الأميركية تضمّنت التهيّؤ لخوض مواجهة شاملة مع الأميركيين من العراق إلى سورية والأردن فيما لو حدثت ضربة وتمّ الردّ عليها وتتالت الردود المتبادلة، وأنّ روسيا أبلغت انّ صواريخ “أس 400” ستخرج في الأجواء هذه المرة للتصدّي للصواريخ أو للطائرات الأميركية ومنعها من تحقيق أهداف أيّ ضربة وأنّ الأميركيين قد تبلغوا ذلك.

اللواء

لا يخلو مجلس أو لقاء من فعاليات أو مثقفين أو حتى جمهرة من الناس العاديين إلاّ وتتحدث عن قانون الانتخاب والصوت التفضيلي فيه؟

فُهم أن زيارة مرجع كبير لمديرية أمنية جاءت تعويضاً عن سبب قاهر حال دون مشاركته في عيد المؤسسة الـ156

يُؤكّد نائب بارز في التيار الوطني الحرّ أن قراره ترك الباب مفتوحاً للتحالفات الانتخابية مع كل القوى السياسية العاملة على الساحة اللبنانية

المستقبل

يقال

إن سؤالاً كبيراً يُطرح بين الأوساط المعنية بالوضع في الشرق الأوسط حول كيفية تعامل الولايات المتحدة الأميركية إزاء تطورات المنطقة بعد سقوط الرقّة.

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