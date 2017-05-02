الحريري في عيد العمال: بدأنا إجراءات لوقف المضاربة على العمالة اللبنانية on May 2, 2017

هنأ رئيس الحكومة سعد الحريري العمال بعيدهم أمس، عبر تغريدة على «تويتر»، املا ان تشهد الأشهر المقبلة حلولا للمشاكل والصعوبات التي يعاني منها العمال، وان تستطيع الحكومة ايلاء المطالب العمالية الاهتمام المطلوب، وقال نعلم ان العمال في لبنان ليسوا في احوال ملائمة هذه الأيام، ان لجهة المضاربات في سوق العمل جراء توقف العمالة السورية فوق معداتها المعهودة او لجهة تراجع الدورة الاقتصادية في السنوات الماضية بفعل التجاذبات السياسية والفراغ الرئاسي.

اما رئيس اللقاء النيابي الديمقراطي وليد جنبلاط فقد خاطب العمال في عيدهم، الذي هو العيد الثامن والستون لتأسيس حزبه «الحزب التقدمي الاشتراكي» بالدعوة إلى نقابات عمال قوية لمواجهة الرأسمالية المتوحشة والمسيطرة ونظم الحزب الشيوعي اللبناني مسيرة شعبية، في ساحة جورج حاوي الى ساحة رياض الصلح المطلة على السراي الحكومي، بمناسبة عيد العمال العالمي، غاب عنها الاتحاد العمالي العام المرتبط بجهات حزبية أخرى، بينما رفعت شعارات ضد الفساد بمختلف وجوهه.

وقال الامين العام للحزب حنا غريب إنه يوم العهد والوفاء لشهداء الحركة العمالية، وللأسرى في سجون العدو الاسرائيلي من احمد سعدات الى مروان البرغوثي، فجورج عبدالله المسجون في فرنسا.

ودعا غريب الشيوعيين والنقابيين الى الاستعداد ليوم 15 مايو موعد الجلسة التشريعية لمجلس النواب بغية منع النواب من التمديد لأنفسهم للمرة الثالثة.

وقال: دولتنا دولة فاشلة من أساسها والسلطة مذهبية طائفية فاسدة وخلص الى دعوة الشيوعيين خارج التنظيم للعودة الى حزبهم.

الانباء ـ منصور شعبان

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