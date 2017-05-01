وقفة احتجاجية في زغرتا على خلفية ما تتعرض له ابو زيد on May 1, 2017

نظمت هيئات المجتمع الاهلي في زغرتا، وقفة احتجاجية امام كاتدرائية مار يوحنا المعمدان في البلدة، على خلفية ما تتعرض له المديرة العامة للتعاونيات السيدة غلوريا ابو زيد، شارك فيها حشد من ابناء زغرتا الذين حملوا لافتات كتب عليها “مع غلوريا ضد الفساد” “مع غلوريا بنت زغرتا خط احمر” “مع غلوريا مذبح الكنيسة هو مذبح للمحبة”.

وتلي بيان باسم هيئات المجتمع الاهلي جاء فيه: “نستنكر بشدة ما تتعرض له السيدة غلوريا ابو زيد من توقيفها عن عملها، لانها ترفض المس بالمال العام وتقف ضد آلة الفساد المستشرية. كما نستنكر الكلام النابي الذي صدر عن كاهن امام مذبح الرب، وهذا شيء مرفوض كليا، لانه غير مسموح التعرض لكرامة الناس من بيت الله”.

اضاف البيان: “على الجميع ان يعلم ان السيدة ابي زيد هي مثال الموظف اللبناني الشريف الذي يرفض الهدر والصفقات ومد اليد على المال العام. كما انها نموذج المرأة القوية والفاعلة في الادارات الرسمية التي ترفض ان تخضع لسياسة الفساد. كذلك انها ليست متروكة. ولا يفكر احد انها وحيدة في معركتها ضد الفساد. شعب زغرتا كله معها واكيد ان كل مواطن لبناني شريف يدعم قضيتها، كلنا مع غلوريا”.





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