لكل إمرأة عاملة الف تحية.. محفوض حيا المرأة العاملة
on May 1, 2017
Share this on WhatsApp
غرد رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض عبر تويتر، لمناسبة عيد العمال، فقال: “لمناسبة عيد العمال التحية للمرأة العاملة، للأم التي ربت الأجيال، للطبيبة والمدرسة ومدبرة المنزل، للعسكريات وللممرضات ولكل إمرأة عاملة الف تحية”.
التعليقات
Share this on WhatsApp
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net