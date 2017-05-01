كنعان: ألم يفرض علينا التمديد مرتين بالتصويت؟ كفى تهويلا واستنسابية ولنحتكم للدستور on May 1, 2017

رأى أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان، في حديث إلى قناة الlbci، ان “توافر أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء يرقى الى مستوى التوافق”، سائلا “ألم يفرض علينا التمديد مرتين بالتصويت؟”. وقال: “نحن منفتحون على المشاورات المستمرة، ونسعى وسنظل نسعى، ولا اقول ان القانون سيطرح على التصويت، ولكن كفى تهويلا وابتزازا واستنسابا وصيفا وشتاء فوق سقف واحد، ولنحتكم للدستور مرة واحدة”.

أضاف: “يصوتون على التمديد الذي هو اغتصاب للسلطة ومخالفة للدستور، ويتمنعون عن ذلك على قانون الانتخاب الذي هو احترام للدستور ويؤمن اعادة تكوين السلطة على أسس ديموقراطية وميثاقية”.

رأى أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان، في حديث إلى قناة الlbci، ان “توافر أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء يرقى الى مستوى التوافق”، سائلا “ألم يفرض علينا التمديد مرتين بالتصويت؟”. وقال: “نحن منفتحون على المشاورات المستمرة، ونسعى وسنظل نسعى، ولا اقول ان القانون سيطرح على التصويت، ولكن كفى تهويلا وابتزازا واستنسابا وصيفا وشتاء فوق سقف واحد، ولنحتكم للدستور مرة واحدة”.

أضاف: “يصوتون على التمديد الذي هو اغتصاب للسلطة ومخالفة للدستور، ويتمنعون عن ذلك على قانون الانتخاب الذي هو احترام للدستور ويؤمن اعادة تكوين السلطة على أسس ديموقراطية وميثاقية”.

التعليقات