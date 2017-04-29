لقاء الاندية بالنبطية استنكر اقفال الطرقات on April 29, 2017

اصدر لقاء الاندية والجمعيات المدنية في النبطية بيانا اكد فيه “رفضه المطلق لاقفال الطرق الرئيسية لاي سبب، ونهج السلطة السياسية التي تتجاهل المصالح الحيوية للناس وبخاصة الفقراء ذوي الدخل المحدود”، معتبرا ان “ما حصل الاربعاء الماضي من اقفال للطرق امر مستنكر وغير مبرر”.

كما دعا البيان السلطة الى “الحسم السريع ومواجهة البلطجة التي اوقعت ضررا بمصالح الناس على اختلافهم”.

اصدر لقاء الاندية والجمعيات المدنية في النبطية بيانا اكد فيه “رفضه المطلق لاقفال الطرق الرئيسية لاي سبب، ونهج السلطة السياسية التي تتجاهل المصالح الحيوية للناس وبخاصة الفقراء ذوي الدخل المحدود”، معتبرا ان “ما حصل الاربعاء الماضي من اقفال للطرق امر مستنكر وغير مبرر”.

كما دعا البيان السلطة الى “الحسم السريع ومواجهة البلطجة التي اوقعت ضررا بمصالح الناس على اختلافهم”.

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