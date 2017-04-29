حسين الموسوي دان استمرار الفلتان الأمني: كفى لحسا للمبرد ليقم كل مسؤول وكلكم وكلنا مسؤول بمسؤوليته on April 29, 2017

دان رئيس تكتل نواب بعلبك- الهرمل النائب حسين الموسوي، “استمرار الفلتان الأمني”، في بيان جاء فيه:

أمام قدسية الدماء الزكية البريئة نقول: نعم سوف يؤتى كل المتفرجين على الفلتان الأمني يوم القيامة بمحاجم من دم ويقال هذا سهمك من دم فلان، يقول ما قتلت، فيقال حرضت أو قصرت أو رضيت وتفرجت: خذوه إلى جهنم.

والله يميت القلب ويجلب الهم إجتماع أعداء الأنبياء على باطلهم وتفرقكم عن حقكم في وحدتكم وعزتكم ومقدساتكم.

قد نعلم سبب تقصير أو مصلحة بعض الأجهزة بالفلتان، ونرفض ونستنكر وندين، لكننا لا نستطيع أن نفهم استمرار بعض القيادات الرسمية والسياسية والفاعليات العائلية والعشائرية في الإكتفاء بإبداء الأسف والعجز عن القيام بواجبهم ومسؤوليتهم عن وطنهم وأنفسهم ومصير أجيالهم.

كفى لحسا للمبرد، ليقم كل مسؤول، وكلكم وكلنا مسؤول، بمسؤوليته. ولنكف عن رمي المسؤولية على الآخر وعن التبرؤ من دم يوسف، فيوسف يومها لم يأكله الذئب، لكن ذئاب صهيون والغرب وأدواته التكفيرية اليوم قد يتركون في ساحاتنا الكثير من أبناء يوسف ضحايا للتعصب والتفرق والتواطؤ والجاهلية، ما لم ننهض من غفلتنا البلهاء الملعونة”.

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