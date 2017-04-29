القوات: ما ورد في الأخبار عن المقاربة النيابية للقوات في زحلة غير دقيق on April 29, 2017

صدر عن الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” البيان الآتي: “تؤكد الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية ان ما ورد في صحيفة الأخبار في مقالة الزميلة رلى ابراهيم عن المقاربة النيابية للقوات في زحلة والترشيحات القواتية غير دقيق، وتتمنى من الإعلاميين الحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة.

صدر عن الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” البيان الآتي: “تؤكد الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية ان ما ورد في صحيفة الأخبار في مقالة الزميلة رلى ابراهيم عن المقاربة النيابية للقوات في زحلة والترشيحات القواتية غير دقيق، وتتمنى من الإعلاميين الحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة.

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