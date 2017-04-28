وديع الخازن هنأ العمال في عيدهم on April 28, 2017

هنأ رئيس المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن في بيان، العمال في عيدهم، متمنيا أن “تحمل لهم الأيام والسنوات أحوالا أفضل على كل المستويات خصوصا المعيشية منها”.

وأثنى على “دورهم المركزي في قيام المجتمعات وبناء الحضارات، وأهمية أن تنصرف الحكومة إلى توفير كامل حقوق العمال وتأمين الضمانات اللازمة التي تكفل لهم العيش الكريم”.

ودعا “اللجنة النيابية المكلفة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب، إلى تقديم ما توصلت إليه في مجال التثبت من وجود إيرادات حقيقية لتمويل السلسلة، بما يؤمن للموظفين والعمال والأساتذة مطالبهم المحقة، ولا يكلفهم مزيدا من الضرائب، وفي الوقت نفسه يحمي إقتصاد الدولة”.

وأمل أن “يكون لبنان في العيد المقبل قد إستعاد عافيته وعادت فيه الامور إلى السكة الصحيحة كي تسلك طريقها نحو تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الأمن والإستقرار”.

هنأ رئيس المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن في بيان، العمال في عيدهم، متمنيا أن “تحمل لهم الأيام والسنوات أحوالا أفضل على كل المستويات خصوصا المعيشية منها”.

وأثنى على “دورهم المركزي في قيام المجتمعات وبناء الحضارات، وأهمية أن تنصرف الحكومة إلى توفير كامل حقوق العمال وتأمين الضمانات اللازمة التي تكفل لهم العيش الكريم”.

ودعا “اللجنة النيابية المكلفة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب، إلى تقديم ما توصلت إليه في مجال التثبت من وجود إيرادات حقيقية لتمويل السلسلة، بما يؤمن للموظفين والعمال والأساتذة مطالبهم المحقة، ولا يكلفهم مزيدا من الضرائب، وفي الوقت نفسه يحمي إقتصاد الدولة”.

وأمل أن “يكون لبنان في العيد المقبل قد إستعاد عافيته وعادت فيه الامور إلى السكة الصحيحة كي تسلك طريقها نحو تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الأمن والإستقرار”.

التعليقات