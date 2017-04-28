وحدة الطوارىء الإسبانية في اليونيفيل تنظم دورة تدريب على مكافحة الحرائق في الجنوب on April 28, 2017

نظم القطاع الشرقي في “اليونيفيل” دورة تدريب على مكافحة الحرائق لمدة أسبوعين في قاعدة ميغيل دي ثيرفانتس. قدم خلالها عناصر وحدة الطوارىء العسكرية الإسبانية المنضمة الى اليونيفيل، حصصا نظرية وتمارين عملية لستين متطوعا من مراكز الدفاع المدني في مرجعيون والخيام وراشيا الفخار وشبعا وميس الجبل والقليعة وفرون.

وقام المدربون، وهم أربعة عناصر من وحدة الطوارىء العسكرية الإسبانية، بشرح تكتيكات وتقنيات واجراءات مكافحة الحرائق الخارجة عن السيطرة بهدف الإستعداد لموسم الصيف القادم.

إنها المرة الثانية التي تضم فيها اسبانيا عناصر من وحدة الطوارىء العسكرية لديها لليونيفيل بهدف تدريب مراكز الدفاع المدني في جنوب لبنان على مكافحة الحرائق. ويأتي هذا التدريب بسياق قرار الأمم المتحدة 1701 الذي يدعو المجتمع الدولي للمساهمة في إنماء لبنان ودعم سلطاته المحلية.

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