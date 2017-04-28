مصلحة نقابات القوات: فوز 4 مرشحين من اللائحة المدعومة من القوات في نقابة خبراء التخمين العقاري on April 28, 2017

مصلحة نقابات القوات: فوز 4 مرشحين من اللائحة المدعومة من القوات في نقابة خبراء التخمين العقاري

اعلنت مصلحة النقابات في حزب “القوات اللبنانية” في بيان اليوم، ان “انتخابات نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان التي جرت اليوم الجمعة، لانتخاب ستة أعضاء، اسفرت عن فوز أربعة مرشحين من اللائحة المدعومة من “القوات اللبنانية” مقابل اثنين من اللائحة المنافسة، ومن بين الفائزين جميع مرشحي القوات وهما نائب رئيس الخلية جوزاف عطالله وامينة سر الخلية نينا عماطوري. وبهذا الفوز يصبح عدد القواتيين اربعة اعضاء من اصل اثني عشر عضوا يشكلون مجلس النقابة”.

وهنأت المصلحة جميع الفائزين، واعدة “ببذل كل الجهود والتعاون مع جميع اعضاء مجلس النقابة لوثبة نقابية مطلوبة تضمن حقوق الخبير وترفع من شأن مهنته”.

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